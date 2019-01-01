 أمير مرتضى: لم أتقابل مع عواد في مقر الزمالك.. وأبرمنا 6 صفقات - بوابة الشروق
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أمير مرتضى: لم أتقابل مع عواد في مقر الزمالك.. وأبرمنا 6 صفقات

علاء العزب
نشر فى : الإثنين 29 يوليه 2019 - 1:10 ص | آخر تحديث : الإثنين 29 يوليه 2019 - 1:23 ص

أكد أمير مرتضى مدير الكرة بنادي الزمالك أنه لم يتقابل مع عواد في مقر الزمالك، مشيرًا أنه لا يمكن ضم اللاعب بدون رغبة الإسماعيلي.

وقال أمير في تصيرحات تلفزيونية عقب فوز الأهلي على الزمالك بهدف دون رد، في القمة 118: " لا يمكن ضم عواد بدون رغبة الإسماعيلي، وأبو جبل بات قريبا ، لا نريد أن نكون طرفا في المشاكل بين عواد وإدارة الدراويش".

وأضاف: "لم أقابل عواد في نادي الزمالك، وأيضا لا يعلم رئيس النادي بأمر تواجده في مقر النادي بل وجدنا صوره أمام النادي".

وأتم : "أبرمنا 6 صفقات وهناك صفقتين آخرتين نعمل عليهما في الفترة المقبلة".


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