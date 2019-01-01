سياسي بحزب البديل اليميني بألمانيا يحذر من التعجل في القيام بمهمة حماية بحرية أوروبية في الخليج

حذر سياسي معني بشؤون السياسة الخارجية بحزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض، من التعجل في تحديد مهمة حماية بحرية أوروبية ضد إيران في الخليج.

وقال أرمين-باولوس هامبل إنه على الرغم من أن حزب البديل يؤيد أن تحمي ألمانيا طرقا بحرية مهمة بشكل عسكري أيضا إذا لزم الأمر، فإن "من يسعى لاستخدام وسيلة حماية عسكرية لصالح الملاحة البحرية الحرة، يتعين عليه التفكير أيضًا في العواقب".

وأكد أنه يجب أن يكون واضحًا للجميع أنه من الممكن الاستعانة بوسيلة عسكرية كإنذار أخير حال تصاعد الأزمة، وقال: "لذا لابد من استخدام جميع القنوات الدبلوماسية قبل اتخاذ مثل هذا القرار الصعب من أجل الحيلولة دون حدوث تصعيد آخر".

وبذلك أعرب هامبل عن رأي أكثر حذرا من رئيس حزب البديل ألكسندر جاولاند الذي دعا الأسبوع الماضي للقيام بالمهمة البحرية التي اقترحتها بريطانيا، ووصف المقترح البريطاني بأنه "حكيم للغاية".

يذكر أن بريطانيا أثارت قبل أيام قليلة فكرة القيام بمهمة عسكرية أوروبية في مضيق هرمز، بعدما تم احتجاز ناقلة نفط بريطانية من قبل الحرس الثوري الإيراني في المضيق الذي يتمتع بأهمية استراتيجية.

ولا تزال المباحثات جارية حول القيام بمثل هذه المهمة. وتمتد الخيارات من القيام بمهمة مراقبة محضة إلى تدشين مرافقة عسكرية للسفن التجارية.

يذكر أن وزيرة الدفاع الألمانية أنيجرت كرامب–كارنباور لم تستبعد مشاركة الجيش الألماني في مهمة حماية أوروبية من حيث المبدأ.