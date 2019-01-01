طبيبة تقول إن زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني قد تم تسميمه

قالت طبيبة قامت بفحص زعيم حركة الاحتجاجات الروسي، أليكسي نافالني، في مستشفى بموسكو اليوم الاثنين، إن نافالني قد تم تسميمه بـ"مادة سامة".

وكان قد تم أمس الاحد - بعد يوم واحد من اعتقال أكثر من ألف شخص في احتجاجات بوسط موسكو - نقل نافالني إلى المستشفى، حيث كان يشكو من ألم في عينه ومن وجود تغيرات في بشرته.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية بأن نافالني بدا مصابا بطفح جلدي بسبب رد فعل تحسسي.

واختلفت الدكتورة أناستازيا فاسيلييفا مع ما قيل، حيث كتبت في بيان لها على صفحتها على "فيسبوك"، إن هناك أخطاء في التشخيص، مضيفة: "ليس هناك حساسية".

وكان نافالني قد تم احتجازه الأسبوع الماضي قبيل الاحتجاجات المخطط لها، وتم احتجازه قيد التحقيق لمدة 30 يوما لتنظيمه تجمعا عاما غير مصرح به.

واحتشد المتظاهرون أمام مكتب رئيس بلدية موسكو أمس الاول السبت، احتجاجا على منع العديد من مرشحي المعارضة من خوض الانتخابات البلدية.