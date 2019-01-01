سؤال برلمانى للحكومة حول «تأخر نقل مصنع الشرقية للدخان» بسبب الأدخنة والانبعاثات الكريهة

أعلن عضو مجلس النواب محمد فؤاد فى بيان له أمس، تقدمه بسؤال برلمانى إلى رئيس مجلس النواب على عبدالعال، موجها إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، ووزير قطاع الأعمال، والبيئة، بشأن «تأخر تنفيذ قرار نقل مصنع شركة الشرقية للدخان رغم معاناة سكان المناطق المجاورة من التلوث البيئى الناتج عنه».

وتساءل فؤاد عن «أسباب تأخير نقل المصنع لأكثر من عامين، وما إذا كان قرار النقل قيد التنفيذ وتوقيت تفعيله؟ وما مدى تلاؤم وجود المصنع داخل الحيز العمرانى مع الاشتراطات البيئية»، مطالبا الحكومة والجهات المعنية بالرد على سؤاله البرلمانى كتابيا.

وقال فؤاد فى سؤاله: «مما لاشك فيه أن حق المواطن المصرى فى العيش فى بيئة نظيفة وصحية هو أحد أهم الحقوق التى كفلها له الدستور، وهو من الحقوق التى لا تقبل التهاون فى أى تعدٍ قد يطرأ عليها».

ولفت فؤاد إلى «معاناة سكان المناطق المجاورة لمصنع شركة الشرقية للدخان بالجيزة من انبعاث أدخنة وروائح نفاذة وكريهة تحرمهم من حقهم فى العيش فى بيئة نظيفة واستنشاق هواء صالح، خاصة كبار السن والمرضى والأطفال منهم».

وأوضح عضو مجلس النواب أنه تقدم بطلب إحاطة، فى وقت سابق، حول خطة الدولة لنقل المصانع التابعة لشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومبانى)، وأثرها السلبى على الأمن البيئى وحماية المواطنين، ونوقش الطلب فى مايو 2017 فى اجتماع داخل لجنة الصناعة بمجلس النواب، وصرح رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان خلال الاجتماع، بأن الشركة نقلت المصانع الخاصة بها إلى المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 156 فدانا، باستثناء مصنع صغير سيتم نقله فى 30 يونيو من نفس العام.