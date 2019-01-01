أكدت شركة "والت ديزني" الأمريكية، يوم السبت، خبر وفاة روسي تايلور، التي اشتهرت بأداء صوت شخصية "ميني ماوس" الكارتونية، عن عمر يناهز 75 عاما.

وبوفاة تايلور يوم الأربعاء الماضي داخل منزلها في بجلينديل بولاية كاليفورنيا، فقدت ميني ماوس صوتها، الدور الذي لعبته لأول مرة منذ أكثر من 30 عاما بعد تغلبها على 200 متنافس يحدوهم الأمل في القيام بالأداء الصوتي لشخصية ميني ماوس خلال اختبار عقد في عام 1986.

ولدت تايلور في 4 مايو عام 1944 في كامبريدج بولاية ماساتشوستس الأمريكية، وتزوجت من واين ألوين، الذي أدى صوت ميكي ماوس في 1991، عندما التقت به أثناء عمله في ديزني عام 1977، وبقيا معا حتى توفي عام 2009.

أدت تايلور العديد من أصوات الشخصيات الكارتونية الشهيرة ومنها:

1- أصوات أبناء شقيق دونالد داك هيوي وديوي ولوي داك، في المسلسل التلفزيوني "DuckTales"، بسلسة الرسوم المتحركة "داكتاليس"، وهو عبارة عن مسلسل تلفزيوني أمريكي تم إنتاجه بواسطة والت ديزني، وتم عرضه لأول مرة في 18 سبتمبر عام 1987، عرضت حلقاته الـ100 على مدار 4 مواسم، كانت الحلقة الأخيرة في 28 نوفمبر 1990.

2- أدت أصوات شخصيات مارتن برنس والتوأم شيري وتيري في مسلسل "عائلة سمبسون"، وهي أسرة صغيرة تتكون من الأبوين هومر ومارج وأطفالهم الثلاثة بارت وليزا وماجي، يعيشون في مدينة سبرينجفيلد، ونشر في 17 ديسمبر 1989.

3- قدمت تايلور صوت عدد من الأشخاص في المسلسل التليفزيوني باك مان، منها بيبي جونزو، والمسلسل عبارة عن سلسلة رسوم متحركة أمريكية مدتها 30 دقيقة، عرضت للمرة الأولى على شبكة "إي بي سي"، ويتكون المسلسل من 44 حلقة وتم إذاعته على مدار موسمين من 1982 إلى 1983.

4- أدت تايلور أيضا صوت البطل الرئيسي في "Widget in Widget the World Watche"، وهو مسلسل تلفزيوني ظهر لأول مرة في 29 سبتمبر 1990، وصل عدد حلقاته إلى 65 حلقة، تمت إذاعتهم على 3 مواسم.

5- قدمت تايلور بطولة فيلم "Strawberry Shortcake" في عام 1985.

6- شاركت في إعلان ماكدونالدز عام 1990.