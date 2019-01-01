الموال الشعبي ونغمات الآلات النحاسية في الليلة السابعة من مهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية

نظمت دار أوبرا سيد درويش بالإسكندرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء أمس الأحد، الليلة السابعة من مهرجان الأوبرا الصيفي، والتى أحياها فريقا تكسير شرقي والنفيخة.

فى البداية عاد فريق تكسير شرقى الى جذور التراث الفنى الشعبى الذى يمثل مصدرا ثريا للإبداع ، وقدم عددا من المواويل الفلكلورية واغانى الزار الى جانب ارتجالات موسيقية بأسلوب مبتكر يجمع الآلات التقليدية مع الحديثة ليخلق حالة فنية ممهورة بتوقيع يحمل اسم وشخصية الفريق منها عاشق، ياورا، قول لي أنت فين، على إيه، وصف الجمال.

كما قدم فريق النفيخة مجموعة من الألحان التراثية حملت عنوان 100 سنة مزيكا ووسط التصفيق وتفاعل الحضور قدم مجموعة من أعمال الموسيقى العربية التي أعيد صياغتها وتوزيعها لتناسب آلات النفخ النحاسية منها طاير يا هوا لمحمد رشدي، موعود لعبد الحليم حافظ، على رمش عيونها لوديع الصافي، وبانوراما لأعمال كل من سيد درويش، أم كلثوم، وردة الى جانب عدد من الاعمال المعاصرة.