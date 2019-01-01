 النقد الدولي: التدهور الاقتصادي في فنزويلا من بين أكثر التدهورات على مستوى العالم - بوابة الشروق
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النقد الدولي: التدهور الاقتصادي في فنزويلا من بين أكثر التدهورات على مستوى العالم

واشنطن - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 29 يوليه 2019 - 9:37 م | آخر تحديث : الإثنين 29 يوليه 2019 - 9:37 م

أعلن صندوق النقد الدولي أن التدهور التراكمي لاقتصاد فنزويلا منذ عام 2013 سيتجاوز الـ 60 بالمائة، وهو بذلك يعد من بين أكثر التقلصات الحادة التي حدثت خلال خمس سنوات والتي شهدها العالم على مدار نصف القرن الماضي.

ووصف مدير منطقة أمريكا اللاتينية في صندوق النقد الدولي، أليخاندرو فيرنر - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم الإثنين - انخفاض الاقتصاد الفنزويلي بـ "الحالة التاريخية" كونه غير مسبوق، وكذلك لأنه أعلى تقلص اقتصادي عالمي وقع خلال خمس سنوات ليس له علاقة بصراعات مسلحة أو كوارث طبيعية.

ولفتت الشبكة إلى أن صندوق النقد الدولي قام اليوم بتعديل توقعاته لعام 2019 لتعرض فنزويلا لتقلص اقتصادي بنسبة 35 بالمائة - حيث ارتفع عن نسبة التدهور التي تم توقعها في شهر أبريل الماضي البالغة 25 بالمائة - وذلك نظرًا للانخفاض الحاد في إنتاج النفط، الذي قد تراجع بالفعل إلى أقل مستوياته خلال سبع سنوات.


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