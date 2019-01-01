«شركات السياحة»: البوابة الإلكترونية للحج والعمرة أكبر حماية للمواطنين

قال حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، إن أبرز المشكلات التي كانت تواجه المعتمرين في الفترة الماضية، هو التعامل مع أشخاص مجهولة وشراء برامج منها، وعندما يسافر المواطن يكتشف عدم مطابقة البرنامج لتكلفة الرحلة.

وأضاف في لقائه ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي»، أمس الأحد، «ممكن حد يشتري برنامج يروح ميلاقيش الفندق مثلا زي ما حجز، أو ميلاقيش حجز أساسا ويفترش الأرض، وحصل فعلا في حالات مرصودة».

وأوضح أنه من خلال البوابة الجديدة لا يمكن أن يتعرض المواطن للنصب، أولا لتعامله مع شركات مرخصة تابعة لوزارة السياحة، ثانيًا من خلال البوابة يمكنه تقديم شكوى لوزارة السياحة التي تعمل على حلها مع الشركة مباشرة، مؤكدًا أن البوابة تعد أكبر حماية للمواطن، فضلًا عن توفير كافة الأسعار والخدمات المتاحة أمامه.

وعقدت اليوم وزارة السياحة، بالتعاون مع غرفة شركات السياحة، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن تفاصيل إنشاء بوابة إلكترونية للعمرة المصرية، بمشاركة وزيرة السياحة.