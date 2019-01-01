المسماري: حفتر استقبل غسان سلامة للوقوف على آخر التطورات في الملف الليبي

قال المتحدث باسم قوات "الجيش الوطني الليبي"، اللواء أحمد المسماري، إن يوم الأمس، استقبل المشير خليفة حفتر، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، معقبًا أن اللقاء كان من أجل الوقوف على آخر التطورات في الملف الليبي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الاثنين، أن "اليوم تمر الذكرى الثالثة لجريمة ما يعرف بسرايا ثوار بنغازي، واجتياح المنطقة بين أجدابيا إلى ترهونة، التي تدل دلالة قاطعة على السلوك المشين للإرهاب والإرهابيين وبشاعة أفعالهم".

وتابع: "الإرهابيون في عام 2016 عاثوا في هذه المنطقة فسادًا وعرضوا حياة المدنيين للخطر، وارتكبوا العديد من الجرائم التي وثقتها القوات المسلحة، التي تعتبر من جرائم الحرب".

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي قد أعلنت قيامها بعملية عسكرية «لتطهير طرابلس» والتي تعرف بـ «طوفان الكرامة»، فيما أعلن المجلس الرئاسي الليبي حالة الاستنفار لصد هذه العملية.