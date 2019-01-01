•العقوبات الأمريكية على طهران نجحت وانخفضت الصادرات الإيرانية النفطية أكثر من 95%

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إيران أكبر مصدّر للإرهابيين، متابعًا: «لدينا قلق شديد من سعي إيران للحصول على أسلحة نووية».

وأضاف في تصريحات له اليوم الاثننن وفقًا لفضائية «سكاي نيوز عربية»، إن العقوبات الأميركية على إيران نجحت، مشيرًا إلى انخفضت الصادرات الإيرانية النفطية أكثر من 95% بسبب هذه العقوبات.

وأوضح أن قرارات الإدارة الأميركية السابقة سمحت لإيران وميليشياتها بالتوسع في المنطقة، معقبًا: «نريد منع إيران من الحصول على السلاح النووي، وعلى الإيرانيين والحوثيين عدم عرقلة الحل السياسي في اليمن».