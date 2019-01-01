 مقتل 52 شخصًا خلال مواجهات داخل سجن شمالي البرازيل - بوابة الشروق
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مقتل 52 شخصًا خلال مواجهات داخل سجن شمالي البرازيل

برازيليا - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 29 يوليه 2019 - 8:54 م | آخر تحديث : الإثنين 29 يوليه 2019 - 8:54 م

لقي 52 شخصًا على الأقل مصرعهم، خلال مواجهات وقعت، اليوم الاثنين، داخل سجن شمالي البرازيل.

وقالت السلطات البرازيلية، وفقًا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن: الأحداث وقعت في التاميرا بولاية بارا شمالي البلاد، موضحة أن 16 شخصًا من القتلى بترت أعضاءهم.

من جهتها..قالت المتحدثة باسم مصلحة السجون في بارا، إن: "هذه المواجهة بين أفراد في عصابات متنافسة"، موضحة أنه تم احتجاز حارسين قبل أن يتم الإفراج عنهما.

وكانت السلطات البرازيلية قد عثرت على ما لا يقل عن 40 سجينًا مخنوقين، في أواخر مايو، في سجن بمدينة ماناوس.


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