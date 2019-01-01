أسرة فتاة هندية تتهم برلمانيا بمحاولة قتلها بعد رفضهم سحب اتهامه باغتصابها

أصيبت فتاة هندية، كانت قد اتهمت نائبا بالحزب الحاكم باغتصابها، بإصابات خطيرة إثر تعرضها لحادث سير، قالت أسرتها إن المشتبه به هو من دبره لقتل الفتاة.

وكانت الفتاة "19 عاما" تستقل سيارة مع محاميها واثنين من أقاربها في ولاية أوتار براديش، عندما اصطدمت شاحنة بالسيارة في وقت متأخر من أمس الأحد.

وقد توفي قريبا الفتاة، في حين أصيب محاميها بإصابات خطيرة.

ويشار إلى أن كولديب سينج سينجار، العضو بحزب بهاراتيا جاناتا في مجلس الولاية، محتجز بالسجن انتظارا لمحاكمته منذ العام الماضي.

وقالت والدة الفتاة إن سينجار، الذي هدد الأسرة من أجل سحب القضية، خطط لقتل ابنتها.

وأضافت للصحفيين اليوم الاثنين" أعلم أن النائب هو من خطط لذلك، سينجار في السجن ولكن رجاله في الخارج. هو ورجاله يهددوننا ..نحن نريد تحقيق العدالة".

وقد أثار الحادث تساؤلات حول عدم تواجد فرد الأمن المعين لحماية الضحية وقت وقوع الحادث، وحول سبب وجود شحم على لوحة أرقام الشاحنة مما يعيق رؤية اللوحة .