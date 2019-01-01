سفينة الإنقاذ الألمانية «آلان كردي» تبحر مجددا قبالة السواحل الليبية

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عادت سفينة الإنقاذ الألمانية "آلان كردي" للإبحار مجددا في منطقة البحث والإنقاذ قبالة السواحل الليبية، لإنقاذ مهاجرين من الغرق في البحر.

وأعلن متحدث باسم منظمة "سي آي" الإغاثية الألمانية أن سفينتها "آلان كردي" ستقوم بدوريات في المنطقة البحرية غرب العاصمة طرابلس، مضيفة أنه تم إبلاغ السلطات المختصة بذلك.

تجدر الإشارة إلى أن "آلان كردي" هي سفينة الإنقاذ المدنية الوحيدة حاليا في البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية، حيث لقي الأسبوع الماضي نحو مئتي شخص حتفهم غرقا.

ويتواجد حاليا 131 مهاجرا تم إنقاذهم على متن سفينة تابعة لخفر السواحل في ميناء أوجوستا الإيطالي. ولا تعتزم إيطاليا السماح لهؤلاء المهاجرين بالدخول إلى أراضيها إلا إذا أعلنت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي استعدادها لاستقبالهم.

ولا يستطيع الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة الاتفاق على آلية توزيع للاجئي القوارب.

وتعارض الحكومة الإيطالية استقبال مهاجرين تم إنقاذهم من البحر، وتتصدى بصرامة لأفراد الإغاثة الخاصين، الذين يقومون بإنقاذ مهاجرين من البحر.