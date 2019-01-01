خبراء: تآكل السواحل في البرتغال يزداد سوءا

حذر الخبراء من أن المناطق الساحلية التي تشهد نشاطا بشريا هي الأكثر تضررا من آثار تآكل السواحل في البرتغال، الوضع الذي يتوقع أن يزداد سوءا على الرغم من التدابير التي تتخذها الدولة وتتكلف الملايين كل عام.

ونقلت صحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية عن الخبراء قولهم إن الوضع يعزى إلى عدد من العوامل منها التدخل البشري في قيعان الأنهار، وخاصة السدود التي تمنع الرسوبيات من الانتقال إلى الساحل، ثم الأخطاء في التخطيط الساحلي التي ارتكبت على مدار عقود إلى جانب إزالة الرمال من الأنهار لأغراض البناء.

وأوضح الباحث فيليب دوارتي سانتوس من جامعة لشبونة أن الساحل البرتغالي "هو الساحل الأكثر نشاطًا في العالم"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد حل نهائي للمشكلة"، ولكن يمكن تقليل التآكل الساحلي إلى الحد الأدنى من خلال التعزيز الرسوبي وتغذية الشواطئ بالرمال.