ما هي نشرات الإنتربول وماذا تعني كل نشره حسب لونها؟

نشرات الإنتربول هي عبارة عن طلبات تعاون أو تنبيهات دولية تسمح للشرطة، في الدول الأعضاء بتبادل المعلومات المهمة المتعلقة بالجرائم، وتنشر الأمانة العامة للإنتربول النشرات بناء على طلب أحد المكاتب المركزية الوطنية في الدول الأعضاء، ويجري توفيرها لجميع البلدان الأعضاء لديها .

تمكن النشرات الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الجنائية الدولية من استخدامها، بحثًا عن أفراد مطلوبين، لارتكابهم الجرائم بنطاق سلطتها القضائية، لاسيما منها جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.

هذه النشرات معظمها مخصص لاستخدام الشرطة وحسب، ولا تجري إتاحتها لعامة الناس، إلا في بعض الحالات، مثلا لتنبيه عامة الناس أو لطلب المساعدة منهم، حيث يجري نشر مقتطفات من النشرة على هذا الموقع الإلكتروني، وتُعد النشرات الخاصة بالأمم المتحدة نشرات عامة، فمن خلال السطور التالية، تكشف "الشروق" ما تعنيه هذه النشرات بحسب كل لون.

1- النشرة الحمراء

النشرة الحمراء، تتمثل في طلب يقدم إلى أجهزة إنفاذ القانون، بجميع أنحاء العالم لتحديد مكان المجرم واعتقاله مؤقتاً بانتظار تسليمه أو اتخاذ إجراء قانوني ضده وعند صدورها تستند على مذكرة توقيف وطنية سارية أو إلى قرار قضائي، قابل للتنفيذ يطلب بموجبها توقيف الشخص المطلوب تمهيدا لتسليمه، ولا يحق للأمانة العامة للإنتربول رفض طلب إصدار نشرة حمراء إلا إذا لم يشمل الطلب على جميع المعلومات الضرورية، لصياغة طلب توقيف مؤقت ساري المفعول، كما يحق للأمانة العامة أن تجري التدقيق في المعلومات التي تتضمنها طلبات إصدار النشرات، للتأكد من عدم مخالفتها لمواد قانون الإنتربول الأساسي.

2- النشرة الزرقاء

هي تحديد مكان إقامة أشخاص وجمع معلومات بشأنهم، والنشرات الزرقاء تهدف لجمع معلومات إضافية عن هوية شخص أو نشاطاته غير المشروعة ذات الصلة بقضية جنائية، وإذا صدرت مذكرة توقيف، أمكن تحويل نشرة زرقاء إلى نشرة حمراء.

3- النشرة الخضراء

وهذه تستخدم للتزويد بتحذيرات ومعلومات استخبار جنائية عن أشخاص ارتكبوا جرائم جنائية، ويرجح ارتكابهم لمثلها فـي بلدان أخرى وطريقة إصدار النشرات الخضراء هي إحاطة البلدان الأعضاء بالنشاطات الإجرامية الممكنة لشخص ما إذا لم ترد معلومات، خلال خمس سنوات، يجري الاتصال بالجهة الطالبة.

4-النشرة الصفراء

وتهدف النشرة الصفراء، لتحديد مكان وجود المفقودين، للمساعدة في تحديد مكان وجود المفقودين وخصوصًا القاصرين، أو للمساعدة في تبيّن هُوية الأشخاص العاجزين عـن تحديد هُويتهم، كالذين يعانون من فقدان الذاكرة.

5- النشرة السوداء

تهدف لتبيّن الجثث المجهولة وتستخدَم النشرات السوداء لتبيّن الهُوية الحقيقة للموتى، الذين تعذر تبيّن هوياتهم، يجب تيسير أكبر قدر ممكن من المعلومات فـي الاستمارة "خصوصًا مخطط الأسنان".

النشرة البرتقالى

تهدف لتيسير إشعارات تحذيرية عن تهديدات إرهابية محتملة وتعتبر النشرة البرتقالية بمثابة "رسالة إنذار أمني" تعمّم في هذه النشرات معلومات عن أشخاص خطرين يتوقع ارتكابهم لأعمال إرهابية، أو عن مظاريف أو رسائل مشبوهة تتضمّن عبوات متفجرة أو حارقة وأسلحة مموّهة

7- النشرة البنفسجية

تستخدم للتزويد بمعلومات عن طريقة العمل والإجراءات والمخابئ التى يستخدمها المجرمين.

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