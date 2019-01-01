مقتل 3 أشخاص على الأقل في إطلاق نار جنوبي فرنسا

قتل 3 أشخاص على الأقل في إطلاق نار خلال شجار اندلع بمحطة للوقود جنوبي فرنسا عشية يوم الأحد، وفقا لما أوردته قناة "فرانس إنفو" نقلا عن محققين.

وذكرت صحيفة "فير-ماتٌن" المحلية أن الضحايا هم رجلين وامرأة .فيما أصيب شخص واحد. كما يحتمل أن من بين الضحايا سائحين اثنين.

وبحسب التقارير فإن الضحايا كانوا يجلسون في سيارتهم، حيث أصيب سائق السيارة وقُتلت المرأة التي كانت تجلس في مقعد الراكب. ولم يتم الكشف عن جنسيات الضحايا.

ويشتبه الإعلام المحلي في أن يكون إطلاق النار الذي وقع في أوليول بالقرب من مارسيليا بدافع الانتقام. وتم توصيف الجناة بأنهم من الشباب المحليين المعروفين لدى الشرطة.