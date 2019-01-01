«صيادلة الإسكندرية»: مذكرة احتجاجية لرئيس الوزراء ضد تصريحات وزيرة الصحة

أرسل نقيب الصيادلة بالإسكندرية الدكتور محمد أنسي الشافعي، إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مذكرة احتجاجية رسمية، على خلفية تصريحات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، والتي حاولت فيها التقليل من دور الصيدلي، وتسببها في احتقان الرأي العام بين ربع مليون صيدلي، على حد وصف مذكرة النقيب.



وطالب الشافعي باسم الصيادلة مساء اليوم الأحد، اعتذار وتوضيح فوري لتصريحات الوزيرة ببورسعيد، معلنًا عن عقد اجتماع عاجل الثلاثاء المقبل بمقر النقابة في سموحة؛ لبحث تداعيات أزمة تصريحات الوزيرة مع الصيادلة، واجتماع آخر مع نقباء وأعضاء نقابات الدلتا وبحري.