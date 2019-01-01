وزيرة الثقافة ونائب البابا تواضروس يفتتحون معرض الكتاب الـ3 بالكنيسة المرقسية

وزير الثقافة: تهدي الكنيسة المرقسية بالإسكندرية مكتبة من إصدارات الوزارة

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والأب إبرام إميل، نائب قداسة البابا تواضروس، ووكيل البطريركية المرقسية بالإسكندرية، والدكتور أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، معرض الكتاب الثالث بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية والذي يستمر حتى 10 أغسطس.

وقالت عبد الدايم، إن للقراءة والإطلاع دور كبير في بناء الإنسان وتنمية المجتمع، مشيرة إلى أن معرض الكتاب الثالث بالكنيسة المرقسية يعد رافدًا للتنوير، ويستضيفه أحد المعالم التاريخية بالمدينة الساحلية التي لعبت دورًا رئيسًا في حركة التقدم المصري عبر العصور.

وتوجهت وزيرة الثقافة، بالشكر للكنيسة على استضافتها للمعرض للعام الثالث على التوالي، معلنة إهدائها مكتبة كاملة من إصدارات وزارة الثقافة تقديرًا لوعيها بضرورة الفكر والتنوير.

ومن جانبه ثمن الأب إبرام جهود الثقافة في نشر الفكر والفنون الجادة، مؤكدًا إيمان الكنيسة المصرية وقداسة البابا تواضروس، بالثقافة وتأثيرها الإيجابي في بناء وتطوير المجتمع، مشيرًا إلى جذور اهتمام الكنيسة بالثقافة منذ تولي البابا كيرلس الرابع كرسي البابوية في القرن التاسع عشر.

وكرمت وزير الثقافة، الأب إبرام ونائب محافظ الإسكندرية، بإهدائهما درع اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وبدوره كرم الأب إبرام وزير الثقافة ونائب محافظ الإسكندرية والدكتور هيثم الحاج علي، وأهداهم الدرع التذكاري للكنيسة المرقسية.