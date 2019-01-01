تقارير: ميركل تتوجه إلى إيطاليا لقضاء عطلتها الصيفية

أفادت تقارير إعلامية إيطالية بأن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، توجهت إلى مقاطعة جنوب تيرول أقصى شمال إيطاليا لقضاء عطلتها الصيفية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (انسا) ان ميركل (65 عامًا) هبطت بعد ظهر اليوم الاثنين، في مطار مدينة اينسبروك عاصمة ولاية تيرول النمساوية ومن هناك توجهت بالسيارة إلى قرية سولدا الجبلية في مقاطعة جنوب تيرول الإيطالية.

وكانت ميركل تتوجه على مدار سنوات عديدة بصحبة زوجها يوأخيم زاور (70 عامًا) إلى بلدة فينشجاو، الجزء الأعلى في وادي جبال الألب في جنوب تيرول، لكنها تخلت في العام الماضي عن رحلة التجول في تلك المنطقة.

ولا توجد تصريحات رسمية عن الأنشطة التي تقوم بها ميركل في عطلتها.

وفي ذات السياق، يتواجد في الوقت الراهن الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في جنوب تيرول لقضاء عطلته الصيفية.

وجرت العادة أن يقضي شتاينماير (63 عامًا) عطلته الصيفية في بلدة ريتن التي لا تبعد عن مدينة بولسانو، وقد التقى ارنولد كومباتشر، رئيس مقاطعة جنوب تيرول، في ريتن يوم الجمعة الماضي، وذلك حسب بيان لرئاسة المقاطعة.

وأوضح البيان أن شتاينماير وكومباتشر انتهزا فرصة اللقاء "لطرح تصورات مشتركة عن الوضع السياسي في جنوب تيرول وإيطاليا وألمانيا وكذلك عن التطور الراهن في أوروبا".