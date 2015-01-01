دراسة تكشف قصور فى توفير الرعاية الطبية للأطفال على متن الطائرات

توصلت دراسة حديثة إلى قصور في توفير الرعاية الكافية للأطفال الذين يصابون بحالة مرضية أثناء السفر جوا.

وخلص علماء بجامعة ديوك الأمريكية، وهي أقدم جامعة بمدينة دورهام في ولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية، إلى هذه النتيجة بعد تقييم بيانات رحلات جوية أمريكية.

وكتب الباحثون في دراسة لمجلة "سجلات طب الطوارئ" المتخصصة أن الإسعافات الأولية الموجودة على متن الطائرة، ليست مصممة دائما للعلاج الضروري للأطفال.

وقال واضع الدراسة الرئيسي ألكسندر روتا من جامعة ديوك: "في نحو 16 بالمئة من حالات الطوارئ الطبية التي تحدث في الطائرات، يكون المصابون أطفالا".

وبحسب الدراسة، اضطر طاقم الطائرة في أغلب الحالات للتدخل، عندما لم يكن لدى الآباء أنفسهم أدوية لطفلهم، ولكن حتى الأدوية الموجودة في صناديق الإسعافات الأولية لشركات الطيران ليست مناسبة دائما للأطفال، حيث لا يمكن لطفل صغير غالبا ابتلاع الأقراص الدوائية المخصصة للبالغين، فضلا عن عدم قدرته على تحمل الجرعة.

ودعا روتا قائلا: "يتعين على شركات الطيران، وكذلك الآباء، أن يكونوا على وعي بالأمراض الأكثر شيوعا، وأن يستعدوا للتعامل معها"، مؤكدا ضرورة وجود نشرة معلومات على متن الطائرة توضح كمية الأدوية اللازمة لكل طفل حسب وزنه.

ولإجراء هذه الدراسة، قيم العلماء 75587 حالة طوارئ طبية حدثت في الفترة بين يناير 2015 أكتوبر 2016. وفي 11200 حالة من هذه الحالات، أصيب أطفال تقل أعمارهم عن 19 عاما أثناء الرحلات الجوية.