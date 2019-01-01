الشلل يصيب عاصمة جنوب أفريقيا بسبب إضراب السائقين

توقفت الحياة تقريبا في عاصمة جنوب أفريقيا اليوم الاثنين، بعدما سرق السائقون المضربون عن العمل حافلات من مستودع في بيرتوريا، وقاموا بتوقيف الحافلات في التقاطعات الرئيسية التي تؤدي للمنطقة التجارية المركزية بالعاصمة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شيلا سينكوبوجي، العضو بلجنة الطرق والنقل بالمدينة القول إنه على الرغم من أن مسؤولي المدينة كانوا على علم بأنه سوف يتم تنظيم مظاهرات تتعلق بمطالبة النقابات العمالية بزيادة المرتبات بنسبة 18% لجميع الموظفين، إلا أن " الحدث المؤسف الذي وقع هو أن بعض موظفينا بالمخزن تمكنوا من الحصول على مفاتيح المخزن، وسرقوا الحافلات للمساعدة في الإضراب عن العمل".

وأضافت سينكوبوجي أن السائقين وأعضاء بنقابة عمال البلدية تركوا الحافلات وغادروا وبحوزتهم المفاتيح. وأوضحت أن السائقين الذين سرقوا الحافلات قد يفقدون وظائفهم.

وقالت" لا نستطيع أن نمنع العاملين من الاحتجاج والشكوى والإعراب عن مخاوفهم، ولكن بالطبع لا يمكن السماح بالإضرار بأي فرد في هذه المدينة وإغلاق الطرق لأن أحدا يريد الشكوى".

وأضافت أنه يجرى حاليا سحب الحافلات لمحاولة حل الأزمة المرورية .