قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، لافتًا إلى ارتفاع نسب الرطوبة.

وأضاف في تصريحات للقناة الأولى، اليوم الاثنين، أن ارتفاع نسب الرطوبة أدى إلى ظهور شبورة مائية على الطرق صباحًا، وكثيفة على الطريق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، موضحًا أن هناك هدوء اليوم في حركة نشاط الرياح، والملاحة في البحرين المتوسط والأحمر آمنة.

وتابع: «درجة الحرارة على القاهرة غدًا ستصل إلى 38 درجة، وسترتفع غدا فقط خاصة شمال البلاد، وتعاود الانخفاض يوم الأربعاء لتصل إلى 36 و37 درجة، وتزال نسب الرطوبة مستمرة على ماهى عليه».