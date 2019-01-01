«التضامن»: وصول 1126 من فوج حجاج الجمعيات الثاني لمكة المكرمة

تواصل البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي، جهودها المكثفة في استقبال أفواج ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية، والبالغ عددهما 12 ألف حاج، وتقديم كل الخدمات لهم.

قال أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الفوج الثاني من حجاج الجمعيات وصل إلى مكة المكرمة اليوم الاثنين، ويبلغ 1126 من محافظات القاهرة والغربية والفيوم، لافتا إلى التنسيق مع وزارة الطيران لاستخدام بعض المطارات الإقليمية في نقل الحجيج في رحلتي الذهاب والعودة تيسيرا عليهم.

وأضاف عبدالموجود، في بيان صحفي اليوم، أن غرفة العمليات المشكلة في حالة انعقاد دائم على مدى ساعات اليوم، وأن أفراد لجان البعثة تم منحهم التسهيلات والإمكانات اللازمة لتسهيل عملهم وتوفير كل الخدمات اللازمة.

وأشار عبدالموجود إلى أن حالة الحجاج مطمئنة وأنهم يتلقون الرعاية الكاملة من طاقم البعثة من كل الخدمات، وأنه يتم الرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجاج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجاج الجمعيات الاهلية "966576507579"، لافتا إلى أن مقر البعثة هو فندق "الإيمان جراند" بمكة المكرمة، و"الإيمان رويال" بالمدينة المنورة.

وأوضح عبدالموجود أنه تم تكثيف الندوات واللقاءات لضيوف الرحمن للتوعية بمناسك الحج والعمرة والإجابة على استفساراتهم من خلال وعاظ وواعظات الأزهر الشريف بالشرح المُبسط لمناسك الحج والعمرة وتوضيح الأركان والواجبات والمبطلات، وكل ما يحتاجه حجاج بيت الله الحرام لمعرفته، كذلك التوعية الصحية من خلال عدد من الإرشادات والتعليمات للحفاظ على صحتهم خلال أداء المناسك.