صرح الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أن أعمال تنسيق القبول بالمدن الجامعية سوف تبدأ الخميس الموافق 1 اغسطس المقبل، خلال ترأسه لمجلس الجامعة رقم 173 المنعقد بتاريخ 28 يوليو الجاري.

وأوضح رئيس الجامعة أن مكتب التنسيق سوف يبدأ العمل بمدينة الشبان بشارع صلاح سالم من الأحد إلى الخميس كل أسبوع، ويستمر العمل حتى الخامسة عصرا، لافتا إلى أن أعمال التنسيق مستمرة لطلاب سنوات النقل حتى 22 أغسطس، بينما تستمر أعمال التنسيق للطلاب المستجدين حتى نهاية شهر أغسطس، على أن يتم استلام ملفات الالتحاق فور إعلان القبول بالمدن.