 محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الدور الثاني للإعدادية بنسبة 74.5% - بوابة الشروق
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محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الدور الثاني للإعدادية بنسبة 74.5%

خالد محمد
نشر فى : الإثنين 29 يوليه 2019 - 3:40 م | آخر تحديث : الإثنين 29 يوليه 2019 - 3:40 م

اعتمد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، نتيجة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للشهادة "الإعدادية" الدور الثاني لعام 2019، مشيرا إلى أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 14522 طالبا وطالبة وبلغ عدد الناجحين 9347 طالبا وطالبة بنسبة 74.5%.

وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن نسبة امتحان اعدادية الصم وضعاف السمع بلغت 100% والإعدادية المهنية بنسبة 60.3 %.

وحرص المحافظ على تقديم التهنئة للطلاب الناجحين، متمنيا لهم مزيدا من التفوق والنجاح، مؤكدا أنه يتم بذل أقصى الجهود، بالتعاون بين المحافظة ومديرية التربية والتعليم لتطوير المنظومة التعليمية وتوفير الجو الملائم للطلبة والطالبات لتحقيق التفوق والتميز.


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