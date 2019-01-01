 حزب «القائمة الآن» النمساوي يعلن قائمة مرشحيه لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة - بوابة الشروق
الإثنين 29 يوليه 2019 10:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

حزب «القائمة الآن» النمساوي يعلن قائمة مرشحيه لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة

فيينا - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 29 يوليه 2019 - 9:50 م | آخر تحديث : الإثنين 29 يوليه 2019 - 9:50 م

أعلنت ماريا شتيرن رئيس حزب "القائمة الآن" النمساوي، قائمة مرشحيه لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في 29 سبتمبر القادم.

وقالت شتيرن - في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "إنها لن تدخل في أي ائتلاف مع حزب الشعب النمساوي الذي يتصدر استطلاعات الرأي في البلاد".. مشيرة إلى أن حزبها كان أول من طلب سحب الثقة من حزب الشعب عندما كان على رأس الحكومة السابقة.

وأضافت قائلة "لن نقبل بحكومة أقلية من حزب واحد والتي يروج لها سباستيان كورتس رئيس حزب الشعب"، معتبرة أن هذا الأمر يعد خرقا للحياة السياسية في النمسا ولتقاليدها العريقة.. متمنية أن تجرى الانتخابات في أجواء هادئة تتسم بالنزاهة والعدالة وفي إطار منافسة شريفة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك