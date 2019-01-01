حزب «القائمة الآن» النمساوي يعلن قائمة مرشحيه لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة

أعلنت ماريا شتيرن رئيس حزب "القائمة الآن" النمساوي، قائمة مرشحيه لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في 29 سبتمبر القادم.

وقالت شتيرن - في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "إنها لن تدخل في أي ائتلاف مع حزب الشعب النمساوي الذي يتصدر استطلاعات الرأي في البلاد".. مشيرة إلى أن حزبها كان أول من طلب سحب الثقة من حزب الشعب عندما كان على رأس الحكومة السابقة.

وأضافت قائلة "لن نقبل بحكومة أقلية من حزب واحد والتي يروج لها سباستيان كورتس رئيس حزب الشعب"، معتبرة أن هذا الأمر يعد خرقا للحياة السياسية في النمسا ولتقاليدها العريقة.. متمنية أن تجرى الانتخابات في أجواء هادئة تتسم بالنزاهة والعدالة وفي إطار منافسة شريفة.