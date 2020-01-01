برلمان تونس يصادق على مشروع قانون لتوظيف من تجاوزت مدة بطالتهم 10 سنوات

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صادق برلمان تونس، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يقر تشغيل العاطلين الحاملين لشهادات عليا لمن تجاوزت بطالتهم مدة العشر سنوات في القطاع العام.

وأقر النواب مشروع القانون بعد ضغوط من المحتجين العاطلين الذين رابط المئات منهم أمام مقر البرلمان، وقدموا من عدة ولايات منذ مساء أمس الثلاثاء بالتزامن مع تحديد جلسة لمناقشة بنود القانون اليوم.

وصوت 159 نائبا بالموافقة على مشروع القانون دون أي اعترض فيما امتنع 18 نائبا عن التصويت.

ويوجد بتونس أكثر من 700 ألف عاطل بحسب آخر التحديثات الرسمية، أكثر من ثلثهم من حاملي الشهادات العليا.

وبسبب آثار جائحة كورونا تتوقع الحكومة زيادة نسبة البطالة من 15 بالمئة إلى أكثر من 20 بالمئة.