 اليابان تسجل أكثر من 1000 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد - بوابة الشروق
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اليابان تسجل أكثر من 1000 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

طوكيو - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 29 يوليه 2020 - 12:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 يوليه 2020 - 12:40 م

أعلن مسؤولون في اليابان تسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك في أعلى حصيلة يومية يتم الإعلان عنها منذ بدء انتشار الفيروس.

 

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 250 حالة في العاصمة طوكيو" وحدها، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المصابين في البلاد تجاوز الـ34 ألف حالة فيما تجاوزت حصيلة الوفيات ألف شخص.

 

يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

 


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