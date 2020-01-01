تتميز كل امرأة عن الأخرى في طريقة الحديث وشكل الملابس التي ترتديها وتعبر كثيرا عن شخصيتها، ولكن هناك عوامل أخرى تعبر عن مدى قوة الشخصية أو هدوءها في التعامل مع الآخرين، حيث يعد من أهم هذه العوامل هو لون أحمر الشفاه الذي تضعه المرأة للتزين وإظهار جمالها.

وفي اليوم العالمي لطلاء الشفاه تعرف على دلالة مجموعة من الألوان وارتباطها بشخصيتك وفقا لموقع المرأة "جود هاوس كيبينج"...

• اللون الأحمر

تختلف الشخصية باختلاف درجة اللون، حيث إنه إذا وضعت النساء اللون الأحمر الداكن، يدل على الجرأة والثقة في النفس والحماس والطموح تجاه الكثير من جوانب الحياة، وتتميز صاحبة اللون الأحمر اللامع بكونها شخصية عاطفية، بينما تتميز صاحبة اللون الأحمر الفاتح بالغموض والهدوء والتواضع، ويصعب على الآخرين التعرف على شخصيتها الحقيقية.

• اللون الوردي الفاتح

تتمتع صاحبة اللون الوردي بضحكة جذابة، وتعد أيضا ذي شخصية رائعة في تكوين الصداقات، ودائما ما تكون محبة للمغامرات وتجربة الأمور الجديدة مثل التعرف على أشخاص جدد، وتناول أطعمة جديدة.

• اللون العنابي

تتميز صاحبة الروج العنابي بأنها محبة للنصحية، حيث إنها دائما ما تنصح أصدقائها حول الموضة، وتتميز أيضا بعفويتها وصراحتها تجاه كل شيء، لكنها تستعجل دائما في الحصول على ما تريد، وتحب الاستمتاع بكل جانب من جوانب الحياة وتعيش اللحظة الراهنة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحب.

• البنفسجي

تتميز صاحبة اللون البنفسجي بهدوء شخصيتها وحبها للتنظيم والبعد عن الفوضى في حياتها، والتخطيط الصحيح إلى ما تحتاج أن تقوم به، ودائما ما تتجنب اتخاذ أي قرار متهور، وتتميز أيضا بحبها الشديد لعائلتها وأصدقائها.

• الشفاف

تتميز صاحبة الروج الشفاف بأنها دائما ما تقدر التطبيق العملي على كل شيء تقريبًا، وترفض الانخراط في السلوك التافه أو الوقاحة، ولا تضيع وقتها في الثرثرة عن الناس، وكثيرا ما تفضل أن تكون منتِجة قدر الإمكان، وتحب ممارسة الهوايات والذهاب إلى الأماكن المفتوحة.

• اللامع

تتميز صاحبة أحمر الشفاه اللامع باحتياجها إلى الدفء والحنان والعناق، ولكنها تتميز أيضا بالخجل في بعض الأحيان، وغالباً ما يسيء الآخرون فهم شخصيتها بشكل صحيح.

• لون الجلد

يمكن أن تكون صاحبة هذا اللون خجولة بعض الشيء، وهو الأمر الذي قد يدفع أشخاصًا جددًا إلى الاعتقاد بأنها لا تحبهم، لكنهم دائمًا ما يقعون في حب شخصيتها بمجرد أن تنفتح قليلاً، حيث إنها تجلب السعادة لمن حولها.