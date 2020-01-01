نقابة معلمين أمريكية تسمح بالإضرابات لنقص الأمان بسبب فيروس كورونا

قالت ثاني أكبر نقابة للمعلمين في الولايات المتحدة إنها ستسمح للمعلمين بالإضراب في فصل الخريف المقبل إذا لم يتخذ المسؤولون الحكوميون تدابير السلامة المناسبة لحماية الطلاب والموظفين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهي ورقة مساومة قوية للضغط على إدارة المدارس من أجل التغييرات قبل بداية الفصل الدراسي في الخريف.

ووافق المجلس التنفيذي للاتحاد العام الأمريكي للمعلمين الثلاثاء على قرار يسمح للجهات التابعة له بالإضراب كملاذ أخير إذا لم تقم المدارس بتعديل ترتيباتها لاستيعاب التباعد الاجتماعي وتوفير معدات الحماية ووضع خطة لإغلاق المدارس حال تزايد الإصابات بالفيروس.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء أمس الثلاثاء عن رئيسة الاتحاد الأمريكي للمعلمين راندي وينجارتين قولها في تصريحات معدة لمندوبي النقابات "إذا لم تقم السلطات بحماية سلامة وصحة أولئك الذين نمثلهم والذين نخدمهم، كما صوت مجلسنا التنفيذي الأسبوع الماضي، فلن يكون هناك شيء مستبعد - لا مناصرة أو احتجاجات أو مفاوضات أو تظلمات أو دعاوى قضائية أو إذا لزم الأمر، بتفويض من نقابة محلية، وكملاذ أخير، تنظيم إضرابات بسبب السلامة".



وأضافت وينجارتن أنه إذا كانت الحكومة الاتحادية "قادرة على إرسال قوارب نجاة إلى صناعة الرحلات البحرية، ووجبات مجانية لصناديق التحوط.. فمن المؤكد أنها يمكن أن تساعد الأسر العاملة ويمكن أن تساعد المعلمين على ضمان حصول أطفالنا على التعليم الذي يحتاجونه".