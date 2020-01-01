تقرير: 1750 مهاجرا لقوا حتفهم على طول الطرق البرية الإفريقية خلال العامين الماضيين

ذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومركز الهجرة المختلطة، في تقرير نشر اليوم الأربعاء، أن الموت والفظائع يرافقان المهاجرين الذين يسافرون عبر أفريقيا أملا في الوصول إلى أوروبا.

وبحسب المنظمة الأممية، التي تتخذ من جنيف مقرا لها والمنظمة البحثية التي هي جزء من المجلس الدنماركي للاجئين (غير حكومي)، لقي 1750 شخصا حتفهم على الطرق البرية داخل أفريقيا خلال العامين الماضيين.

في المقابل، أدى مسار الهجرة البحري من ليبيا إلى جنوب أوروبا إلى وفاة أكثر من 2500 شخص خلال الفترة نفسها.

وذكر التقرير أن أكثر من ربع المهاجرين لأسباب اقتصادية والمهاجرين الذين يموتون داخل أفريقيا، يفقدون أرواحهم في الصحراء الكبرى.

وهناك نقاط ساخنة مميتة أخرى من بينها عاصمة مالي، باماكو، وأجاديز في النيجر، إلى جانب عدة مواقع في ليبيا.

وجاء في التقرير: "تردد أن اللاجئين والمهاجرين تعرضوا لعنف وحشي، بما في ذلك الحرق باستخدام زيت ساخن أو البلاستيك المنصهر أو أجسام معدنية ساخنة أو الصعق بالكهرباء".

وتم ارتكاب مثل هذه الجرائم من جانب مهربين وكذلك من جانب مسؤولي الأمن.

ولا تحدث الجرائم الجنسية للنساء والفتيات فحسب ، بل أيضا للرجال والأولاد ، خاصة عند نقاط التفتيش الأمنية وأثناء عبور الصحراء ، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومركز الهجرة المختلطة.