اليابان تدرس تأخير برنامج الخصومات بالمطاعم والحانات المتضررة

قال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، إن توزيع نقاط الخصومات في برنامج "اذهبوا لتناول الطعام" الذي يهدف إلى مساعدة المطاعم والحانات التي تضررت بشدة، يجب النظر فيه بعناية مع اقتراب حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من ألف إصابة، وفقا لوكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.

وقال "نيشيمورا" إن برنامج الخصومات قد يجذب المستهلكين لزيارة المطاعم الشهيرة، التي كانت بعيدة عنهم، وبالتالي من المحتمل أن يتسبب في انتشار فيروس كورونا بشكل أكبر، وفقًا للوكالة.

ووضحت "كيودو" أنه نتيجة لذلك، لم تحدد وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك، المسئولة عن برنامج "اذهبوا لتناول الطعام" تاريخ البدء في توزيع نقاط الخصومات.