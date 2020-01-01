 معهد لعلم الفيروسات يدشن تجربة ثاني لقاح روسي محتمل لكورونا على البشر - بوابة الشروق
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معهد لعلم الفيروسات يدشن تجربة ثاني لقاح روسي محتمل لكورونا على البشر

موسكو (رويترز)
نشر في: الأربعاء 29 يوليه 2020 - 2:03 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 يوليه 2020 - 2:03 ص

ذكرت وكالة الإعلام الروسية يوم الثلاثاء أن معهدا حكوميا لعلم الفيروسات بدأ تجريب ثاني لقاح روسي محتمل لكوفيد-19 على البشر، إذ جرى حقن أول متطوع من خمسة بجرعة منه يوم 27 يوليو تموز.

وقالت الوكالة إن المتطوع يشعر بالتحسن.

ونقلت الوكالة عن هيئة حماية المستهلك الروسية (روسبوتريبنادزور) القول إن المتطوع التالي في التجربة التي سيجريها معهد فيكتور لعلم الفيروسات في سيبيريا سيجري حقنه يوم 30 يوليو تموز.

ويظهر سجل حكومي لجميع التجارب السريرية أن المعهد، الذي تشرف عليه(روسبوتريبنادزور)، يختبر لقاح الببتيد (وهو سلسلة من الأحماض الأمينية) باستخدام برنامج تم تطويره لأول مرة لفيروس إيبولا.

ومن المتوقع بعد ذلك أن يتسع نطاق التجربة ليشمل 100 متطوع بين 18 و60 عاما، حسبما يظهر سجل التجارب السريرية. وتظهر سجلات منظمة الصحة العالمية أن معهد فيكتور يعمل على ست لقاحات محتملة مختلفة لكوفيد-19.

وأكمل معهد جاماليا، وهو منشأة بحثية حكومية منفصلة في موسكو، التجارب البشرية المبكرة على لقاح لفيروسات غدية في وقت سابق من هذا الشهر ويتوقع الشروع في تجارب واسعة النطاق في أغسطس آب.

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