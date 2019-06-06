وزير الخارجية الألماني يقيم فترة تولي بلاده رئاسه مجلس الأمن بالإيجابية

في نهاية فترة الرئاسة الألمانية لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، جاء تقييم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إيجابيا لهذه الفترة رغم الظروف الصعبة التي أحاطت بها.

وقال ماس، اليوم الأربعاء: "رئاستنا تطلبت الكثير من الجهود في ظل هذه الأوقات الصعبة والعراقيل المستمرة، لكن الجهود لم تذهب سدى".

وسلط ماس، الضوء على الاتفاق على قرارات مثل تحسين مكافحة جائحة كورونا وتمديد المساعدات الإنسانية لسوريا، والتي اتخذها مجلس الأمن خلال فترة الرئاسة الألمانية في |يوليو الجاري.

وذكر ماس، أنه في الشأن الليبي أيضا تم جمع المشاركين في مؤتمر برلين، الذي انعقد في يناير الماضي، مجددا على طاولة واحدة في أقوى هيئة تابعة للأمم المتحدة، قائلا: "فقط إذا أبقينا على الحوار خلال كافة الصعوبات، سيمكننا الاقتراب من حل سلمي في ليبيا"، مضيفا أن بلاده أدرجت تغير المناخ كسبب للصراعات السياسية على جدول أعمال الأمم المتحدة.

جدير بالذكر أن القوى التي تمتلك حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن أظهرت للرئاسة الألمانية الطموحة الحدود الدبلوماسية في زمن السياسات القومية المنفردة، حيث جاء الاتفاق على مواصلة تقديم مساعدات إنسانية لسوريا عبر معبر واحد وليس عبر معبرين متوافقا مع تصورات روسيا، حليفة الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك بعد أن هددت بعرقلة المساعدات لسوريا تماما حال حدث خلاف ذلك، كما عرقلت الولايات المتحدة مؤقتا قرارا بشأن النزاعات المتعلقة بتغير المناخ.

وكثيرا ما يتم انتقاد حق الفيتو في مجلس الأمن بسبب ما يترتب عليه من عرقلة للقرارات، وألمح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مؤخرا إلى ضرورة إصلاح حق الفيتو.

وقال ماس: "الشهر الماضي أظهر مجددا مدى حاجتنا إلى مجلس أمن قادر على الأداء، كما أظهر إلى أي مدى يبعد مجلس الأمن عن ذلك حاليا"، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك العديد من القضايا التي لم يتم التوصل فيها إلى حل، لكنها في الاتجاه نحوه على الأقل.