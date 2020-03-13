قال العاهل المغربي، الملك محمد السادس، إن بلاده تدرك حجم الأضرار السلبية التي خلفتها أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، محذرًا من أن «عواقب الأزمة الصحية لكورونا ستكون قاسية».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن بلاده لم تتخذ الإجراءات الاحترازية؛ لمنع انتشار الفيروس «عن طيب خاطر»، مؤكدًا أنها «ضرورة لحماية المواطنين».

وتوجه العاهل المغربي بالشكر والتقدير للسلطات داخل الدولة على القيام بواجباتها على الوجه المطلوب، مختصًا بالشكر والتقدير العاملين بالقطاع الصحي.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 826 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 22 ألفًا و213 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الأربعاء، أشارت «الصحة المغربية» إلى تسجيل سبع وفيات جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 334.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 59 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 17 ألفًا و125.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 660 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 16 مليون إصابة.