الهند تتسلم أول دفعة من طائرات الرافال الفرنسية

تسلمت الهند، اليوم الأربعاء، أول خمس طائرات رافال من بين 36 طائرة رافال، طلبت الهند عام 2016 الحصول عليها من شركة داسو الفرنسية للطيران، حيث وصلت الطائرات لقاعدة جوية في شمال الهند.



ويأتي تسلم الطائرات في ظل تصاعد التوتر مع الصين، وكانت الحكومة الهندية قد طالبت بتسريع عملية التسليم، بحيث يتم إتمامها بحلول نهاية عام 2021 وليس 2022 كما كان مقررا.



وكتب وزير الدفاع رانجناث سينج، في تغريدة "الطيور هبطت بسلام في امبالا"، مضيفا أن طائرات الرافال متعددة المهام "سوف تمثل تحديثا لقدرات القوات الجوية الهندية".



وقال سينج، إن قدرات أسلحة الرافال وامكانياتها بالنسبة للحرب الإلكترونية تعد ضمن الأفضل في العالم، مضيفا: "وصولها للهند سوف يجعل القوات الجوية الهندية أكثر قوة لردع أي تهديد تواجهه بلادنا".



وكانت الهند قد وقعت اتفاقا بقيمة 78ر8 مليار دولار مع شركة داسو الفرنسية عام 2016 من أجل الحصول على 36 طائرة رافال.



ويشار إلى أن الهند تواجه توترات على حدودها الشمالية مع باكستان والصين.