تقوم ساقية عبد المنعم الصاوي مساء اليوم "الأربعاء"، بعرض 4 أفلام روائية قصيرة وتسجيلية بحديقة الساقية، وذلك ضمن برنامج"سينما الأربعاء"الذي تنظمه شهريا.



يعرض الفيلم الروائي الأول "الرسالة" للمخرج إسلام عصام في الساعة السابعة مساء غد، وتدور فكرته في 14 دقيقة حول رسالة من مجهول لأحد الأشخاص تتسبب في تغيير مجرى حياته، يليه الفيلم الروائي السوري "شلل" للمخرج أرام عبد الرحيم، وتدور فكرته في مدة 12 دقيقة عن عجز الشباب في إيجاد الحلول لمشاكلهم الحياتية.



ويعقبهم عرض الفيلم التسجيلي القصير "تالت يوم العيد" للمخرج أحمد زعلوك، ويستعرض الأحوال داخل البيوت المصرية أيام العيد، كما يليه عرض الفيلم التسجيلي القصير"الحريق"للمخرج عمرو حسين ومدته 25 دقيقة يتناول فيها بطولات مدن القنال.