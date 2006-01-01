يمثل استخدام مستحضرات التجميل للكثير من النساء شيئا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه، إذ تعتقدن أن وضع الماكياج يمنحهن مظهرا أكثر جاذبية وجمالا، ولكن السؤال الذي يجب طرحه هنا، كيف يؤثر هذا الاتجاه على المرأة بشكل عام؟

ولطالما ظلت الثقافة السائدة لقرون عدة أن استخدام المرأة للمكياج يعد معيارا للجمال، وبخاصة أنه يساعد على إخفاء الكثير من عيوب الوجه.

ولكن الأبحاث تظهر أن المكياج يمكن أن يغير الكثير من الانطباعات عن النساء؛ حيث أجريت دراسة في عام 2006، قام فيها الرجال والنساء بتقييم صور النساء بالمكياج وبدونه؛ وأفادت النتائج بأن النساء اللواتي تستخدمن مستحضرات التجميل كن أكثر صحة وثقة من اللائي ظهرن بدون مكياج، كما تمتعن بفرص أكبر للحصول على وظائف مرموقة، وفقا لما ذكرته مجلة "سايكولوجي توداي" المختصة بالطب النفسي.

أضف إلى ذلك أن المظهر الخارجي للمرأة كان له تأثير قوي على احترام الذات؛ حيث وجدوا أن 78% من الفتيات اللائي لم تحافظن على مظهرهن كن تجدن صعوبة في الشعور بالرضا عن الذات؛ كما توصلوا إلى أن أغلبية النساء تشعر بانعدام الثقة عندما لا تضعن المكياج.

وتوصلت دراسة أجريت عام 2012 إلى أن هناك 44% من النساء اللائي لا تضعن مستحضرات التجميل تشعرن بعدم الارتياح، إذ أعربت الكثير منهن أنهن تشعرن أنهن "عراة" دون مكياج، في حين كان هناك 3% فقط أفدن أن الخروج بدون مكياج جعلهن تشعرن بجاذبية أكبر.

وأكدت الدراسة أن النساء اللائي تضع المكياج بشكل أقل، لديها ثقة اجتماعية أعلى واستقرار عاطفي وشعور باحترام الذات.

وأشارت دراسة أخرى إلى أن النساء اللاتي كن تشعرن بالقلق بشأن مظهرهن غالبا ما تضعن مكياجًا أكثر، لاعتقادهن بأنه يعزز تفاعلاتهن الاجتماعية، ويجعلهن أكثر جاذبية، ومن ثَم يجعل الكثير منهن تتصرفن بثقة أكبر.

• ماذا عن اتجاه الاستغناء عن المكياج؟

يبدو أن الاستغناء عن المكياج مبدأ تم تبنيه من قبل النساء اللاتي تشعرن بالراحة مع مظهرهن الطبيعي، ومن خلال ذلك قد ترسل هؤلاء النساء رسالة بأنهن ترغبن في أن يتم رؤيتهن بشكل أكثر مصداقية، ليتم قبولهن بمظهرهن الطبيعي دون تجميله.

في دراسة أخرى أفادت بأن النساء اللائي كن تنظرن إلى المرآة كل يوم دون ماكياج، بعد أسبوعين، أكدن أنهن أكثر ارتياحًا عن مظهرهن، وأنهن بتن أقل اهتمامًا بوضع الكثير من المكياج.

ولذلك، إذا كنت مفتونة بوضع الكثير من مستحضرات التجميل، فمن الأفضل أن تجلسي أمام المرآة لمدة 10 دقائق بدون مكياج، فإنها ستغير الكثير من معتقداتك السابقة عن مظهرك وستجعلك أكثر اقتناعا بمظهرك الطبيعي.