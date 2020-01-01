ترامب: لم أناقش مع بوتين رصد مكافآت لطالبان لقتل الجنود الأمريكيين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "لم يتناقش أبدا" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن التقارير التي تفيد بأن روسيا دفعت مكافآت لطالبان لقتل جنود أمريكيين في أفغانستان، على الرغم من إجراء مباحثات هاتفية عديدة حتى الأسبوع الماضي.

وأضاف ترامب لموقع "أكسيوس" الإخباري في مقطع فيديو نُشر على تويتر اليوم الأربعاء: "لم أناقش أبدا هذا الموضوع معه". وأكد ترامب أنه لم يثر الأمر في مناقشة يوم الخميس الماضي. وقال:"لقد كان اتصالا هاتفيا لمناقشة أمور أخرى، وبصراحة فإن هذا هو أمر قال الكثيرون إنه أخبارا وهمية".

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن هذه المقابلة دفعت حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن إلى الرد فورا قائلة إن: "أهم واجب مقدس للقائد الأعلى هو حماية أولئك الذين يتحملون المخاطر في سبيل خدمة أمتنا".

وقال أندرو بيتس المتحدث باسم بايدن في بيان: "لكن بعد شهور من دق الاستخبارات الأمريكية ناقوس الخطر - لدونالد ترامب وحلفائنا - بشأن قيام روسيا بتحديد مكافآت مقابل قتل جنود أمريكيين ونساء في منطقة حرب، يواصل رئيسنا تجاهل أولئك الذين عرضوا حياتهم للخطر من أجل بلادنا و(تجاهل) واجبه".

وأفاد موقع أكسيوس بأن ترامب وبوتين تحدثا ثماني مرات على الأقل منذ أن قدمت أجهزة الاستخبارات معلومات حول المكافآت الروسية المزعومة في الموجز اليومي للرئيس في فبراير.

وقال ترامب في المقابلة إن الأدلة حول المكافآت الروسية "لم تصل إلى مكتبي أبدا"، وأكد البيت الأبيض أن المعلومات الاستخبارية لم تكن حاسمة منذ أن نشرت صحيفة نيويورك تايمز عنها في يونيو.