الكويت تمنع 3 شيوخ من الأسرة الحاكمة ومسؤولين حاليين من السفر بتهم متعلقة بغسل الأموال

ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية على موقعها الإلكتروني ليل الثلاثاء/الأربعاء، أنه تم منع 3 من شيوخ الأسرة الحاكمة الكويتية ومسؤولين حاليين من السفر بتهم متعلقة بغسل الأموال.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشف عنها أن تعليمات مشددة صدرت للعاملين في المنافذ الحدودية بعدم التهاون في تفتيش أي مركبة أو شاحنة بضائع بدقة شديدة، خشية هروب أي متهم في قضايا الفساد الأخيرة أو أي ممنوعين في قضايا جنائية أخرى.

وأضافت أنه بناء على هذه التعليمات، جرى رفع الجهوزية والحذر، وتقليص فترة الراحة لموظفي المنافذ الحدودية، لتصبح يومين بدلاً من 4 أيام.

وكشفت المصادر عن أسماء 14 قيادياً على قائمة الممنوعين من السفر، أبرزهم في قضايا "ضيافة الداخلية" و"اليوروفايتر" و"الصندوق الماليزي" و"اختلاسات الصحة" وقضايا غسل أموال أخرى.

وكشفت المصادر عن أن من بين الممنوعي من السفر وزيرين سابقين و4 وكلاء وزارات سابقين وحاليين.

وفيما يخص أعداد الهاربين منذ سنوات خارج البلاد بعد صدور أحكام جنائية بحقهم، أبلغت المصادر أنها تقدر بـ 300 مواطن، موضحة أن الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" أصدرت نحو 650 مذكرة بشأن استرداد متهمين للكويت لمعاقبتهم، وفقاً لآخر إحصائية سنوية.