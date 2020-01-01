الطيران المدني الكويتية: 2915 عالقا مصريا يغادرون إلى 5 محافظات عبر 17 رحلة

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الأربعاء، مغادرة 2915 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والأقصر، والإسكندرية؛ وذلك عبر 17 رحلة جوية.



وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية- في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - أن الرحلات تضمنت 7 رحلات على متنهم 1385 راكبا إلى القاهرة، و4 رحلات على متنهم 620 راكبا إلى أسيوط، و3 رحلات على متنهم 455 راكبا إلى سوهاج، ورحلتين على متنهما 310 ركاب إلى الإسكندرية ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى الأقصر.



وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران المصرية العالمية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة العربية - مصر، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة اير كايرو، وشركة فلاي ايجيبت، بواقع 5 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، و4 رحلات لشركة فلاي ايجيبت، و3 رحلات لشركة طيران العربية - مصر، ورحلتين لشركة الخطوط الجوية الكويتية، ورحلتين لشركة طيران المصرية العالمية ورحلة واحدة لشركة إير كايرو.



كانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، مغادرة 2699 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية؛ وذلك عبر 16 رحلة جوية.