العراق: القبض على 6 إرهابيين في محافظة نينوي

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ألقت المديرية العامة للاستخبارات العراقية القبض على 6 إرهابيين في محافظة نينوي.

وذكرت وزارة الداخلية -في بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الأربعاء- "أن المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ألقت القبض على 6 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

وفي سياق آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية عن إصابة 5 مواطنين بانفجار عبوة ناسفة في منطقة باب الشرقي وسط بغداد.

وأوضحت الخلية أن عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم داخل سيارة قرب محطة وقود الكيلاني مدخل الطريق السريع ببغداد، ما أدى إلى جرح 5 مواطنين.