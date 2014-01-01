تحدث رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، عن تفاصيل رحلة "مسبار الأمل" إلى كوكب المريخ، والتي قام بها مركز محمد بن راشد للفضاء.

وقال المنصوري في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي أم سي»، مساء الثلاثاء، إن هذا المسبار نجاح ليس للإمارات فقط بل للوطن العربي أجمع، وذلك لتسخير الطاقات في مجال علوم الفضاء، مؤكدًا أن الشيخ محمد بن راشد هو من أسماه بـ"مسبار الأمل".

وأكد رائد الفضاء الإماراتي، أنه كان هناك تحدي لإنجاز هذا المشروع في ست سنوات منذ الإعلان عنه في 2014، متابعًا أن الرحلة مدتها سبعة أشهر.

وأضاف: «الأهداف من مسبار الأمل، هي استكشاف الكوكب الأحمر، وعمل دراسة للطبقات المختلفة للمريخ، وأيضًا من الأهداف الأخرى الاستثمار وبث روح الاستكشاف داخل الشباب في الوطن العربي والإمارتي لحث الشباب على الدخول إلى علوم التكنولوجيا والرياضيات».

يذكر أن إطلاق "مسبار الأمل" إلى المريخ حظى بمتابعة فاقت 1.5 مليار إنسان في العالم عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي.