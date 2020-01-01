كوريا الجنوبية تجلي نحو 70 عاملا كوريا آخر من العراق على متن طائرة مستأجرة

قررت كوريا الجنوبية إجلاء نحو 70 عاملا كوريا آخر من العراق على متن طائرة مستأجرة، وذلك في ظل إجراءات فيروس كورونا المستجد.



وقال مدير قسم التخطيط الاستراتيجي بالمقر المركزي للتدابير المضادة للكوارث والسلامة سون يونج ريه - في تصريحات إعلامية، اليوم /الأربعاء/، أوردتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - "إنه من المقرر أن يصل نحو 70 عاملا كوريا آخر إلى البلاد من العراق على متن طائرة مستأجرة صباح بعد غد الجمعة".



ومن المقرر أن يخضع جميع العائدين لفحص تشخيص كورونا، وسُيجرى الاختبار في مطار إنتشون الدولي لأولئك الذين يعانون من أعراض كورونا، أو في مرافق الإقامة المؤقتة لأولئك الذين ليس لديهم أي أعراض.



وسيتم نقل المصابين المؤكدين إلى مستشفيات أو مراكز العلاج، بينما سيبقى الأشخاص الذين تظهر نتائج فحوصاتهم سلبية في مرافق الإقامة المؤقتة لقضاء فترة العزل الصحي لمدة أسبوعين.



يُذكر أن كوريا الجنوبية كانت قد أعادت الدفعة الأولى البالغ عددها 293 شخصا من الرعايا الكوريين الذين كانوا يعملون في مواقع البناء في العراق يوم 24 يوليو الجارى إلى الوطن عبر طائرتي التزويد بالوقود، ومن بين هذه الدفعة الأولى يخضع 77 شخصا للعلاج في المؤسسات الطبية، مثل المركز الطبي الوطني بعد تأكيد إصابتهم بكورونا، والباقون البالغ عددهم 216 شخصا مازالوا في مرافق الإقامة المؤقتة حتى انتهاء عزلهم الصحي.