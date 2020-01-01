شاهد عيان: منفذ هجوم معبد هاله بألمانيا كان له سلوك يميني متطرف

قال شاهد عيان في قضية الهجوم على المعبد اليهودي في مدينة هاله الألمانية، إن منفذ الهجوم أظهر سلوكا يمينيا متطرفا في وقائع سبقت الهجوم.

وأوضح الشاهد أن المتهم شتيفان باليت، 28 عاما، صرخ في وجه شخصين داخل سوبر ماركت لأنهما لم يكونا يتحدثان الألمانية مع بعضهما البعض، كما أنه تحدث بشكل معاد للسامية في واقعة أخرى.

وقال الشاهد إنه كان على علاقة لسنوات مع أخت المتهم غير الشقيقة، وإنه أنجب منها طفلا ما وثق علاقته مع عائلة المتهم.

وبدأت محاكمة المتهم منذ يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، وتم نقل المحاكمة إلى ماجدبورج لاتساع قاعة المحكمة هناك.

ويتهم الادعاء باليت بارتكاب 13 جريمة، منها القتل والشروع في قتل.

وكان المتهم اعترف في مستهل المحاكمة بأنه حاول اقتحام المعبد في يوم التاسع من أكتوبر الماضي وهو مدجج بالسلاح بغرض قتل أكبر عدد ممكن من اليهود.

وذكر الشاهد أنه كان يتناول الطعام بانتظام مع الأسرة مشيرا إلى أن والدي المتهم كانا يشاركان في ذلك وقال إن علاقتهما ببعضهما البعض كانت جيدة رغم الانفصال.

وتابع الشاهد أن الوالد والوالدة كانا يعملان دائما بشكل كثير وكانا مجهدين، ومع ذلك كان لديهما وقت لابنيهما، ووصف الشاهد المتهم بأنه كان انعزاليا.

يشار إلى أن الوالدين واخت المتهم استخدموا في وقت سابق الحق الذي يتيح لهم الامتناع عن الشهادة في هذه القضية.

كان باليت حاول في يوم كيبور، أقدس الأعياد اليهودية، اقتحام معبد مدينة هاله، ووفقا للادعاء العام فإنه كان عازما على قتل أكبر عدد ممكن من 52 زائرا كانوا في المعبد.

وعندما عجز عن دخول المعبد بقوة السلاح، قتل امرأة مارة أمام المعبد ورجلا في محل للشاورمة، وخلال فراره أصاب عدة أشخاص قبل أن تتمكن الشرطة من القبض عليه بالقرب من مدينة تسايتس.