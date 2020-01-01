انتشر منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بنطاق واسع، تمت مشاركته أكثر من 49000 مرة، ادعى أن المصطافين البريطانيين لا يمكنهم العودة إلى وطنهم من إسبانيا.

وجاء في المنشور: "ألن تدع المصطافين يعودون من إسبانيا، لكن طالبي اللجوء في القوارب من فرنسا سنرحب بهم مع الرعاية".

وفي 25 يوليو، فرضت بريطانيا فجأة الحجر الصحي لمدة أسبوعين على جميع المسافرين القادمين من إسبانيا بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة "رويترز"، لم تمنع هذه القواعد المصطافين البريطانيين في إسبانيا من العودة إلى المملكة المتحدة، بل وأنه يجب على العائدين تقديم ميعاد رحلتهم وتفاصيل الاتصال بهم والعزل الذاتي لمدة 14 يومًا عند الوصول.

كما يشير المنشور أيضًا إلى المهاجرين الذين يعبرون القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة من فرنسا، سيتم الترحيب بهم والحصول على مزايا الرعاية الاجتماعية.

وكشف فحص سابق أجرته رويترز عن حقيقة الزعم بأن المهاجرين غير الشرعيين، ممن دخلوا البلاد بشكل غير قانوني وليس لديهم الحق في الإقامة، يحق لهم الاستفادة من نظام الرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة.

ويمكن للاجئين، أي طالبي اللجوء الذين نجح طلب اللجوء الخاص بهم، أن يطالبوا بمزايا في بريطانيا، ويمكن لأي شخص يدخل المملكة المتحدة تسجيل طلب لجوء على الحدود، والتي إذا نجحت ستسمح له بالبقاء في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية يوم الاثنين، أنه يواجه المزيد من المصطافين البريطانيين حالة من الفوضى فيما يتعلق بخطط سفرهم، بعد أن أكدت وزارة خارجية بلادهم أنه يلزم على الزائرين لجزر الكناري والبالريك في إسبانيا عزل أنفسهم ذاتيا لدى عودتهم.

وقالت الوزارة في تغريدة، "تنصح الآن وزارة الخارجية بعدم السفر غير الضروري إلى إسبانيا بما في ذلك جزر الكناري والبالريك.إذ سيتعين عليكم عزل أنفسكم ذاتيا لمدة 14 يوما لدى وصولكم إلى المملكة المتحدة".

واضطر الآلاف إلى إعادة ترتيب خطط عطلاتهم أمس الأحد، بعد ساعات من مفأجاة لندن لهم بالإعلان أن الزائرين إلى البر الرئيسي في إسبانيا سيلزم عليهم الخضوع للعزل الذاتي فور عودتهم لوطنهم.

ويتم تصنيف اللاجئين على أساس أن يكون الشخص غير قادر على العيش بأمان في بلده بسبب الخوف من الاضطهاد، على سبيل المثال على أساس العرق أو الدين أو الرأي السياسي أو التوجه الجنسي.