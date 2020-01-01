 عُمان: إيقاف الإعلان عن الحالات المُسجلة بفيروس كورونا في السلطنة مؤقتا - بوابة الشروق
الأربعاء 29 يوليه 2020 9:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

عُمان: إيقاف الإعلان عن الحالات المُسجلة بفيروس كورونا في السلطنة مؤقتا

مسقط - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 29 يوليه 2020 - 8:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 يوليه 2020 - 8:45 م

أعلنت وزارة الصحة العمانية، أنها ستوقف مؤقتًا الإعلان عن الحالات المُسجلة بفيروس المستجد (كوفيد-19) في السلطنة خلال الفترة من يوم الجمعة 31 يوليو الجاري، وحتى يوم الثلاثاء 4 أغسطس المقبل على أن تعاود الإعلان عن الحالات المُسجلة ابتداء من يوم الأربعاء 5 أغسطس.

ودعت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأربعاء- جميع المواطنين والمقيمين إلى تجنب التجمعات والزيارات العائلية إلا في أضيق الحدود مع المحافظة على التباعد الجسدي لمسافة مترين أو أكثر وارتداء الكمامات في كل الأوقات والمحافظة على نظافة اليدين وعدم لمس الوجه إلا بيدين نظيفتين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك