فيتنام تحث الأمة على ضرورة الاستعداد لموجة جديدة من تفشي كورونا

أعلنت الحكومة الفيتنامية، في منشور عبر موقعها على الإنترنت، أن فيتنام ترى مخاطر عالية تحدق بالمدن والمقاطعات، بما في ذلك العاصمة هانوي ومدينة هو تشي منه، فيما يتعلق بالإصابة بفيروس كورونا، بسبب السفر كثيرا إلى مدينة دانانج.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، عن منشور حكومي منفصل، أنه يجب على وزارة الصحة في هانوي تجهيز المعدات والمرافق الطبية، والإمدادات الكيميائية للوقاية من الجائحة.

وتم إغلاق فندق في مدينة هو تشي منه وتعقيمه بعد أن أعلنت وزارة الصحة عن حالتين مشتبه بهما أمس الثلاثاء، حسبما أفاد موقع "فيتنام نيوز اكسبريس" الإخباري.

وأغلقت سلطة هانوي ممشى ومطعم بيتزا تم ربطهما بحالة مشتبه بها في المدينة، حسبما أفاد موقع "زينج نيوز" الإخباري.