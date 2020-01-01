وكيل الصحة بسوهاج: خروج آخر مصابة بكورونا من مستشفى حميات جرجا

أعلن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، خروج آخر حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من مستشفى حميات جرجا.

وقال عماد فرجاني المدير الوقائي بالإدارة الصحية بجرجا، إن آخر حالة مصابة بالفيروس المستجد تعافت وخرجت، أمس الثلاثاء، من المستشفى، مؤكدًا أن الإدارة الصحية بجرجا لم تسجل منذ أمس أية حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، بذلك تعد مستشفى حميات جرجا خالية من مصابي الفيروس المستجد.

وتابع أن مستشفى حميات جرجا سجلت تقريبا 34 حالة مصابة بكورونا منذ بداية الأزمة حتى الآن، لافتا إلى أن المستشفى تعمل كما هي حال وجود حالات إصابة جديدة بكورونا.

وتعمل مستشفى حميات جرجا بطاقة 48 سريرا و16 غرفة وشبكة غازات موزعة على الغرف، بها 16 مخرجا.