قال هشام عبد الخالق، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، إن القطاع السينمائي تأثر تأثرًا شديدًا؛ بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، واصفًا القطاع بأنه «شبه بيموت»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء أمس الثلاثاء، أن دور العرض تقوم على الأفلام المُنتَجة، منوهًا أن الإنتاج والتوزيع الخارجي توقف بسبب الأزمة.

وأشار إلى أن منتجي الأفلام الكبيرة ينتظرون سوقًا مناسبة لعرض الأفلام، فضلًا عن أن المواطنين لا يذهبون إلى دور العرض، وخاصة مع التحذيرات من التواجد في أماكن مغلقة في ظل الأزمة، قائلًا إن عدد الأفلام المشاركة بعيد الأضحى فيلم واحد.

وعن إنتاج الأفلام للمنصات الإلكترونية، أوضح نائب رئيس غرفة صناعة السينما أن المنصات تنعش التليفزيون ولها إنتاج خاص بها، متابعًا أن الأفلام الضخمة والسينمائية يتم طرحها بدور العرض داخل مصر أو خارجها.

ولفت إلى أن 40% من الدخل للقطاع كان يأتي من الأفلام الأمريكية، مستطردًا أن الإيرادات وصلت لمبلغ مليار جنيه في عام 2019، وخاصة بعد ما تم إنتاجه من أفلام قوية.